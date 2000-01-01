село Василевка-на-Днепре, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Василевка-на-Днепре

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1913Васильевка, с. вл.при р. Днепре.708590323318Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Васильевская волость
567. Васильевка, село бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 132, жителей 734, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, 2 лг> Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4637Василівка-на-Дніпріселоцентр сільської радир-н Синельниківськийсільрада Василівська

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