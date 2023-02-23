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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2419Покровское (Аленка, Куровщина), с. вл. и каз.при рч. Аленке.352652213246Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
951. Покровское (Аленка), село бывшее владельческое, дворов 14, жителей 88, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Покровское (Аленка тож) с. Лобыгино4622при реке Аленке12364379126353ШереметевоЦер. кам., цер.-пр. шк. смеш., хлебопашество
Усад. быв. двор. Ракитиной4625при реке Аленке—10111126353Шереметево
Усад. церк. причта села Покровскаго4626при реке Аленке—5914126353Шереметево
Усад. Мясновой4630при реке Аленке—с.н.с.н.с.н.126353Шереметево