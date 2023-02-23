село Покровка, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Покровка

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2419Покровское (Аленка, Куровщина), с. вл. и каз.при рч. Аленке.352652213246Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Сергиевско-Шереметевская волость
951. Покровское (Аленка), село бывшее владельческое, дворов 14, жителей 88, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Шереметевская волость
Покровское (Аленка тож) с. Лобыгино4622при реке Аленке12364379126353ШереметевоЦер. кам., цер.-пр. шк. смеш., хлебопашество
Усад. быв. двор. Ракитиной4625при реке Аленке10111126353Шереметево
Усад. церк. причта села Покровскаго4626при реке Аленке5914126353Шереметево
Усад. Мясновой4630при реке Аленкес.н.с.н.с.н.126353Шереметево

Мы используем куки для улучшения работы сайта.