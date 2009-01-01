деревня Колодно, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Колодно

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Шеметовская волость
Колодно, им. (Чеховича), жит. 25 (12 м. 13 ж.), дес. 471, у. гор. 50 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Сморгонь 45 в.
Колодно, д., жит. 102 (53 м. 49 ж.), дес. 177, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Свирский поссовет
д Колодно30

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Свирский сельсовет
д. Колодно30

Мы используем куки для улучшения работы сайта.