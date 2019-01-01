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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 4) 202. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
237. Миголощи, село бывшее государственное, при реке Миголоще, дворов 18, жителей 135, волостное правление (уездный город 57. в.), 2 церкви православные, часовня, лавка, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Миголощи343131904980727072818652525
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
36Миголоща (с.)2-го стана, 3-го зем. уч.Миголощского3058736814157+см.земледелиефбрч.Соминский земский трактручей Миголоща.Земская школа, фельдшерский пункт, кв. ст. пр., волостное правление, земская станция, 2 мел., казенная винная лавка, пивная лавка, ярмарка в 1 воскр. Петрова поста, 28 ок Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
60043Миголощидеревня58°50'00"34°15'00"O-36-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49645422101д Миголощидеревня