деревня Миголощи, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Миголощи

Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 4) 202. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Миголощская волость
237. Миголощи, село бывшее государственное, при реке Миголоще, дворов 18, жителей 135, волостное правление (уездный город 57. в.), 2 церкви православные, часовня, лавка, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Миголощская волость
село Миголощи343131904980727072818652525

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Миголощская волость
36Миголоща (с.)2-го стана, 3-го зем. уч.Миголощского3058736814157+см.земледелиефбрч.Соминский земский трактручей Миголоща.Земская школа, фельдшерский пункт, кв. ст. пр., волостное правление, земская станция, 2 мел., казенная винная лавка, пивная лавка, ярмарка в 1 воскр. Петрова поста, 28 ок Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Хвойнинский район
60043Миголощидеревня58°50'00"34°15'00"O-36-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Миголощское сельское поселение
49645422101д Миголощидеревня

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