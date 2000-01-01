деревня Тербешово, Шумилинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Тербешово

Шумилинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Витебский уезд, Старосельская волость
88ТербяшоводеревняЗападная Двина, рекаСтаросельского, православногон/д24

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шумилинский район, Светлосельский сельсовет
д Тербешово11

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шумилинский район, Светлосельский сельсовет
д. Тербешово28

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