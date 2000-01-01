посёлок городского типа Петропавловка, посёлок городского типа Петропавловка — Familio

Петропавловка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Петровка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
3123Петропавловка (Караяшинк, Караяшкин), слоб. каз.при ррч. Евсуге и Ковсуге.706065018171804Церковь православная 1. Ярмарок 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Петропавловская волость
731. Петропавловка (Карашечик), слобода бывшая государственная, при речке Евсуге, дворов 536, жителей 2775, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь прав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Петропавловская волость
слобода Петропавловка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-46956Петропавлівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Станично-Луганськийселищна рада Петропавлівська
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