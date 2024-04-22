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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2164Стойло (Саковая), д. каз. и вл.при р. Оскольце.51969377378Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
926. Соковое (Стойло), село бывшее государственное, при речке Оскольце, дворов 121, жителей 714, часовня
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Стойло дер.5524531Земского начальника: 1. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 8.