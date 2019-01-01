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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11747Крутое, с. вл.при рч. Лосьминке.589188788Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
588. Крутое, село бывшее владельческое, дворов 2, жителей 14, волостное правление, (уездный город в 65 верстах), церковь православная, богадельня, 2 ярмарки, правление сс Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Крутое254243872840013851510289514
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
266КрутоеВладельческая усадьба6512711Церковь, земская школа, ярмарки: 6 августа и 6 декабря, мелочная лавка, торгов. амбар, мануфактурн. лавка, винная лавка, красильня.
267КрутоеДеревня65323
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177281Крутоедеревня55°07'00"34°39'00"N-36-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605476134д Крутоедеревня