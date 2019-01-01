деревня Крутое, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Крутое

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11747Крутое, с. вл.при рч. Лосьминке.589188788Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Крутовская волость
588. Крутое, село бывшее владельческое, дворов 2, жителей 14, волостное правление, (уездный город в 65 верстах), церковь православная, богадельня, 2 ярмарки, правление сс Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Крутовская волость
село Крутое254243872840013851510289514

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Крутовская волость
266КрутоеВладельческая усадьба6512711Церковь, земская школа, ярмарки: 6 августа и 6 декабря, мелочная лавка, торгов. амбар, мануфактурн. лавка, винная лавка, красильня.
267КрутоеДеревня65323

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
177281Крутоедеревня55°07'00"34°39'00"N-36-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Степаниковское сельское поселение
66605476134д Крутоедеревня

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