деревня Куфтино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Куфтино

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Прошение крестьянина Никольского уезда Бобровско-Захаровской вол. д. Куфтино Ивановского о наделении его дополнительной землей. 1891 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Куфтина Бобровско-Захаровской волости Авдотьи Ивановской о неправильном отказе ей с сыновьями во владении землей. 1891–1892 гг. // Гос. арх Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Кичменгской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6401Кувшино (Куфшино), д. каз.при рч. Кичменге.657693850

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Бобровско-Захаровская волость
Куфтина682

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
277669Куфтинодеревня60°04'с.ш.45°35'в.д.P-38-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Городецкое сельское поселение
19630408361д Куфтинодеревня

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