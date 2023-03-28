улус Налимский, улус Налимский, Улусы тунгусов в пределах Енисейского уезда, Енисейский уезд (на 1911) — Familio

Налимский

Улусы тунгусов в пределах Енисейского уезда, Енисейский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
улус
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
508Налимский, ул. ост. Каб. Его Вел.при р. Кети.335440юрт 475

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Улусы тунгусов в пределах Енисейского уезда
686Места их относительной оседлости: Налимка. Род: Надско-Пумпокольский (Яланской вол.). Род: Надско-Пумпокольский (Яланской вол.)6056116
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