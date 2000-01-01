деревня Ермаки, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Ермаки

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Радошковская волость
Ярмаки, пуст. (Снитко), жит. 9(5 м. 4 ж.), дес. 12, у. гор. 60 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Радошковичи 6 в.
Ярмаки, д., жит. 81 (40 м. 41 ж.), дес. 78, раз. см. предыдущ.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Роговский сельсовет
д Ермаки13

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Петришковский сельсовет
д. Ермаки24

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