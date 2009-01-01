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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Дризенский уезд
Лисно, 14 д.57Малолет. Корсаки—44265295
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
139. Лисно, поселок бывший владельческий, при реке Сволне и озере Лисне, дворов 2, жителей 29, церковь православная, часовня
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
30ЛисноселоСвольна, река, Лисно, озероЛиснянского, православногоДоброплесскому сельскому обществу7
45ЛисноимениеСвольна, река, Лисно, озероЛиснянского, православногоКрументу, мещ. , прав.8
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Лисно25
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Лисно52