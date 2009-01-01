деревня Лисно, Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Лисно

Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Дризенский уезд
Лисно, 14 д.57Малолет. Корсаки44265295

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Юховичская волость
139. Лисно, поселок бывший владельческий, при реке Сволне и озере Лисне, дворов 2, жителей 29, церковь православная, часовня

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Дриссенский уезд, Юховичская волость
30ЛисноселоСвольна, река, Лисно, озероЛиснянского, православногоДоброплесскому сельскому обществу7
45ЛисноимениеСвольна, река, Лисно, озероЛиснянского, православногоКрументу, мещ. , прав.8

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Верхнедвинский район, Чапаевский сельсовет
д Лисно25

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Верхнедвинский район, Освейский сельсовет
д. Лисно52

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