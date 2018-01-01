село Будеи, село Будеи, Одеська область (на 2018) — Familio

Будеи

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Крутянская волость
222. Будеи, село бывшее государственное, при реке Кодыме, дворов 534, жителей 4249, церковь православная, школа, 2 питейных дома, лавка

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Крутянская волость
Будеи88251632812
Балтский уезд, Песчанская волость
Будеи4141222¼5

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Подольская губерния, Балтский уезд, Будейская волость
село Будеи

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17026Будеїселоцентр сільської радир-н Кодимськийсільрада Будеївська
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