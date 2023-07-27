сельцо Егорьевское, Мокринская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Егорьевское

Мокринская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
3995Егорьевское (Егорье), сц. вл.при руч. Хворосне.3512269287

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Гжатский уезд
Сц. Егорьевское с дер.49Екат. Абр. Григоровичева и Елиз. Абр. Васильева1271337

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Мокринская волость
207. Егорья, деревня бывшая владельческая, дворов 30, жителей 181, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Мокринская волость
367ЕгорьеДеревня35284456Две мелочн. лавки и шерстоб.
368ЕгорьеВладельческая усадьба35122

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