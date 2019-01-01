станица Тепикинская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Тепикинская

Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
1972Тепикинская, станица казачья.при р. Хопре.18246639857Церковь православная 1. Приходское училище. Ярмарка 1.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Хоперский округ, Тепикинская станица
станица Тепикинская254243291161026289729355832сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Тепикинская станица
4386Тепикинская станица, при реке Хопре2646875814815Ст. и хут. пр., церковь, приходское училище, цк-пр. жен. уч.63418

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Урюпинский район
14961Тепикинскаястаница50°40,0' с.ш.41°54,0' в.д.M-37-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Урюпинский муниципальный район, Акчернское сельское поселение
18654404116ст-ца Тепикинскаястаница

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