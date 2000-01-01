деревня Червонное, Букинская волость, Краснинский уезд (на 1904) — Familio

Червонное

Букинская волость, Краснинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Краснинский уезд
7975Червонное, д. вл.при рч. Лизговке.351720125118

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Краснинский уезд
Д. Червонное27Князь Мих. Вас. Друцкой-Соколинский12120

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Букинская волость
387. Червонная, деревня бывшая владельческая, при речке Писковке, дворов 21, жителей 141, ярмарка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Краснинский уезд, Букинская волость
317ЧервонноеСело324396124Церковь, церковно-приходская школа, ярмарки: 23 апреля и 6 августа, вод. мельница, кузница, бакалейная лавка.

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