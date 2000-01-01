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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3537Воскресенское (Лоновое), с. вл.при истоке рч. Долгого Колодезя.509½54201189Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1037. Воскресенское (Ломовое), село бывшее владельческое и государственное, дворов 55, жителей 296, церковь православная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Воскресенское (село)5Почтовое отделение Долгое
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
51325Воскресенское (Юдина)деревняЛомовской—Всего: 34. Крестьянского типа: 34.9110619741.6340.3Моховая, Ю.-В. ж. д. : 12,8 км.п. а. Моховая: 12,8 км.—