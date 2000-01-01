село Воскресенское, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Воскресенское

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3537Воскресенское (Лоновое), с. вл.при истоке рч. Долгого Колодезя.5054201189Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Долговская волость
1037. Воскресенское (Ломовое), село бывшее владельческое и государственное, дворов 55, жителей 296, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Долговская волость
Воскресенское (село)5Почтовое отделение Долгое

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Ломовска волость
51325Воскресенское (Юдина)деревняЛомовскойВсего: 34. Крестьянского типа: 34.9110619741.6340.3Моховая, Ю.-В. ж. д. : 12,8 км.п. а. Моховая: 12,8 км.

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