село Мачхварети, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014) — Familio

Мачхварети

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
მაჩხვარეთი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Ланчхутский район, Мачхваретский сельсовет
село Мачхварети2265729

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
გურია , ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, მაჩხვარეთის თემი
მაჩხვარეთიMachkhvaretiМужчин: 249. Женщин: 276. Всего: 525.

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