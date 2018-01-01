деревня Песок, Вожегодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Песок

Вожегодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Воскресенская волость
19Песок (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Тавенгского2334788716515992земледелиелесные заработкиозеро ТавенгскоеЧасовня, хлебо-запасный магазин

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Тавенгский сельсовет
Песочная-Песок I (дегтек. завед.,молочн. проп. п.) 349деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: 49 км.Зимнее: 189 км. Летнее: 194 км.2736

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
35321Песокдеревня60°39'с.ш.39°38'в.д.P-37-128

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