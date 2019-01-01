село Лосево, село Лосево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Лосево

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Документы о выделении земли гражданам с. Лосева Ендовищенской волости /выписка из протокола, заявления/. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р23. Опись 1. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1699Лосево, сц. вл.при рч. Ведуге.162849283252

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Землянский уезд
Сц. Лосьево и Удобное52Анна Ник. Эрнест и Мария Ник. Лосева3234668

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Ендовищенская волость
672. Лосево, деревня бывшая владельческая, при речке Ведуге, дворов 84, жителей 727

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Ендовищенская волость
Лосево2241сельцоЛосевск.130915

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
7937Лосевосело51°44'с.ш.38°50'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Лосевское сельское поселение
20649432101с Лосевосело
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