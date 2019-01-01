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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документы о выделении земли гражданам с. Лосева Ендовищенской волости /выписка из протокола, заявления/. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р23. Опись 1. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1699Лосево, сц. вл.при рч. Ведуге.162849283252
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Землянский уезд
Сц. Лосьево и Удобное52Анна Ник. Эрнест и Мария Ник. Лосева3234668
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
672. Лосево, деревня бывшая владельческая, при речке Ведуге, дворов 84, жителей 727
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Лосево2241сельцоЛосевск.130915
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7937Лосевосело51°44'с.ш.38°50'в.д.M-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649432101с Лосевосело