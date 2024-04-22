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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2247Никольское (Малый Ламовис, Грибоедово), с. вл.при рч. Малом Ламовисе.493783349443Церковь православная 1. Больница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
850. Грибоедова (Никольское, М. Ломовис, Шиловское), село бывшее владельческое, при речке М. Ломовисе, дворов 98, жителей 685, волостное правление (уездный город 50 в), ц Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село 1-е Грибоедово«Пичаевская» п.-т. контора4918
село 2-е Грибоедово«Пичаевская» п.-т. контора4918
село 3-е Грибоедово«Пичаевская» п.-т. контора4918
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65102Грибоедовосело53°04'42°05'N-38-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68602440111с Грибоедовосело