- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по иску жителя с. Глубокого Монастырщенской волости Панова Григория Евдокимовича к Паршину Родиону Петровичу и Грибанову Родиону Матвеевичу о взыскании картофеля. 19 Показать все
Дело по иску жительницы с. Глубокое Монастырщенской волости Ланиной Прасковье к Ездакову Семену Васильевичу о возмещении потравы огорода. 1921 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
925Глубокая, д. каз.при р. Доне и оз. Марковом.322156274310
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
407. Глубокое, деревня бывшая государственная, при реке Доне, дворов 119, жителей 649
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Глубокая5317деревняГлубокинскаго1661161
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7351Глубокоесело49°53'с.ш.40°57'в.д.M-37-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20637424106с Глубокоесело