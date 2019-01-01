село Глубокое, село Глубокое, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Глубокое

Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по иску жителя с. Глубокого Монастырщенской волости Панова Григория Евдокимовича к Паршину Родиону Петровичу и Грибанову Родиону Матвеевичу о взыскании картофеля. 19 Показать все
Дело по иску жительницы с. Глубокое Монастырщенской волости Ланиной Прасковье к Ездакову Семену Васильевичу о возмещении потравы огорода. 1921 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
925Глубокая, д. каз.при р. Доне и оз. Марковом.322156274310

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Монастырщинская волость
407. Глубокое, деревня бывшая государственная, при реке Доне, дворов 119, жителей 649

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Моностырщенская волость
Глубокая5317деревняГлубокинскаго1661161

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Петропавловский район
7351Глубокоесело49°53'с.ш.40°57'в.д.M-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Петропавловский муниципальный район, Новолиманское сельское поселение
20637424106с Глубокоесело
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