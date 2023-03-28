деревня Ниязгулова, деревня Ниязгулова, Орский уезд, Оренбургская губерния (на 1886) — Familio

Ниязгулова

Орский уезд, Оренбургская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
891Ниязгулова, д. башк.при рч. Зилаире.25252285855

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Бурзянская 1-я волость
421. Ниязгулова, деревня бывшая государственная, при речке Зилаире, дворов 8, жителей 64, молитвенный дом
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