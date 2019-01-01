посёлок Шипелово, Белоярский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Шипелово

Белоярский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2272Шипеловка (Шипелева, Обухова), дер.при рч. Каменке.5921130381382

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Бруснятская волость
411. Шепелевка (Обухово), деревня бывшая государственная, при речке Каменке, дворов 141, жителей 789, кожевенный завод, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Бруснятская волость
3) д. Шипеловка (или Обухова), на р. Каменке, зем. шк., распл.Шипеловское общество170430472Бывшие государственныеПравославные и раскольн.Русские 581

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Свердловский округ, Баженовский район (б. Белоярский) , Бруснятский сельсовет
7. Шипеловка (Обухова), д. 2554975861083русские1083Бруснятскойр. Каменка19ст. Баженово721110299просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Белоярский район
89067Шипеловопосёлок56°44'с.ш.61°31'в.д.O-41-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Белоярский
65706000266п Шипеловопоселок

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