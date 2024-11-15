деревня Бугры, Карачевский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Бугры

Карачевский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
2152Бугры, д. вл.при безымянном ключе.183125059

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Карачевский уезд
Д. Бугры6Франц Ив. Новицкий5011

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Дроновская волость
Бугры (деревня)16Станция Карачев

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