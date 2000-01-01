фольварк Лаши, фольварк Лаши, Быстрицкая волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Лаши

Быстрицкая волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Быстрицкая волость
Лаши, ф. (Чижа и Лукашевича), жит. 19 (10 м. 9 ж.), дес. 140, у. гор. 37 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Безданы 24 в.
Лаши, ф. (Бурова и Булькевича), жит. 7 (4 м. 3 ж.), раз. см. пред.
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