Лаши
Быстрицкая волость, Виленский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- фольварк
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Лаши, ф. (Чижа и Лукашевича), жит. 19 (10 м. 9 ж.), дес. 140, у. гор. 37 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Безданы 24 в.
Лаши, ф. (Бурова и Булькевича), жит. 7 (4 м. 3 ж.), раз. см. пред.