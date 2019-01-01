деревня Дубовая Гора, деревня Дубовая Гора, Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Дубовая Гора

Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4234Дубовая Гора, дер.при рч. Искильде.89670183197

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Осинский уезд
Д. Дубовая гора2Алекс. Фед. Реслейн18362

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Аряжская волость
1236. Дубовая Гора, деревня бывшая владельческая, при речке Искильде, дворов 92, жителей 510

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Аряжская волость
20) д. Дубовая Гора на р. Искильдинке, зем. школа, распл.Дубово-Горское общество102369387Бывшие помещичьиПравославныеРусские868

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Куединский район
346871Дубовая Горадеревня56°34'00"55°41'00"O-40-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Куединский муниципальный район, Федоровское сельское поселение
57628446136д Дубовая Горадеревня
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