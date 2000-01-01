село Дзагина, Терегуанская сельская администрация, Знаурский район (на 2015) — Familio

Дзагина

Терегуанская сельская администрация, Знаурский район (на 2015)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Дзагъина, ქვემო ძაღინა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Юго-осетинская автономная область, Знаурский район, Терегванский сельсовет
село Квемо-Дзагина2208220840

Список населённых пунктов Республики Южная Осетия 2015 года

НазваниеНаселениеМужчинЖенщин
Знаурский район, Терегуанская сельская администрация
Село Дзагина268140128

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