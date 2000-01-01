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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
491Тигервейде, колон. менонит. вед. попечит. комит.при рч. Куру-Юшанлы.921761180199Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
114. Тигервейде, колония немцев, при речке Курудуюшане, дворов 55, жителей 423, школа
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9632Мостовеселор-н Токмацькийсільрада Новомиколаївська