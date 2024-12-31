село Новостав, Волинська область (на 2018) — Familio

Новостав

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Дубенский уезд, Берестечская волость
389. Новостав, село бывшее владельческое, дворов 38, жителей 277, церковь православная, питейный дом, водяная мельница

Список населённых мест Волынской губернии 1906 года

НазваниеДворовСтанНаселениеУчасток мирового посредникаУчасток мирового судьиУчасток судебного следователяВерст до уездного городаВерст до волостного правления
Дубенский уезд, Берестечская волость
Новостав с.6934142426510

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-1225Новоставселор-н Горохівськийсільрада Горішненська

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