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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
389. Новостав, село бывшее владельческое, дворов 38, жителей 277, церковь православная, питейный дом, водяная мельница
Список населённых мест Волынской губернии 1906 года
НазваниеДворовСтанНаселениеУчасток мирового посредникаУчасток мирового судьиУчасток судебного следователяВерст до уездного городаВерст до волостного правления
Новостав с.6934142426510
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-1225Новоставселор-н Горохівськийсільрада Горішненська