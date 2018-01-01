село Кисоричи, село Кисоричи, Рівненська область (на 2018) — Familio

Кисоричи

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Овручский уезд, Кисаричская волость
1405. Кисаричи, село бывшее владельческое, дворов 60, жителей 394, волостное правление (уездный город 175 в.), церковь православная, школа, питейный дом

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Овручский уезд, Кисаричская волость
село Кисаричи

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20482Кисоричіселоцентр сільської радир-н Рокитнівськийсільрада Кисорицька
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