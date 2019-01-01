село Тюрюково, село Тюрюково, Ивановский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Тюрюково

Ивановский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5950Тюрюкопо, с. каз. и вл.при рч. Санебе.5020145992Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Шуйский уезд
С. Терюково с деревнями3Наследн. Писемского268785
Села: Романово и Терюково с деревнями: Жилкиной, Дуброво, Рождество, Степаново, Куликово и Антониха32Варвара Писемская275485

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Доронинская волость
910. Тюрюково, село бывшее владельческое, при речке Санебе, дворов 12, жителей 65, церковь православная, ьетр. мльн.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Кочневская волость
6813Тюриково село1633282535

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ивановский район
4882Тюрюковосело57°02'40°40'O-37-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Балахонковское сельское поселение
24607456121с Тюрюковосело
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