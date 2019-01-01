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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5950Тюрюкопо, с. каз. и вл.при рч. Санебе.5020145992Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Шуйский уезд
С. Терюково с деревнями3Наследн. Писемского268785
Села: Романово и Терюково с деревнями: Жилкиной, Дуброво, Рождество, Степаново, Куликово и Антониха32Варвара Писемская275485
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
910. Тюрюково, село бывшее владельческое, при речке Санебе, дворов 12, жителей 65, церковь православная, ьетр. мльн.
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
6813Тюриково село1633282535
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4882Тюрюковосело57°02'40°40'O-37-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24607456121с Тюрюковосело