село Несоново, Несоновская волость, Рославльский уезд (на 1904) — Familio

Несоново

Несоновская волость, Рославльский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Брянской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
10066Несоново, с. вл.при безымянной речке.352024122116Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Рославльский уезд
С. Несоново44Андр. Вас. Мясоедов11221

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Несоновская волость
487. Несоново, село бывшее владельческое, дворов 14, жителей 149, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, ярмарка 15 августа, водяная мель Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Несоновская волость
село Несоново196466533161224982642514052

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Несоновская волость
177НесоновоДеревня3563226212

Мы используем куки для улучшения работы сайта.