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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Боровичский уезд
Д. Минцы9Екат. Алекс. Дирина22198
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
38Минцы (Георгиевское) (сел.)3-го стана, 2-го зем. уч.Церковная и частных владельцев27252837659312+торговля——река Минечка.2 церкви, часовня, школа, больница, земская конная станция, кв. пол. ур., 3 мелочные лавки, пив., винная лавка, 2 чайные, торжокъи в день Св. Троицы и 1 окт.
42Новая Деревня (Минцы) (с.)3-го стана, 2-го зем. уч.Пестовского21448740779212+земледелие——ррека Минечка и Песь.Часовня, 2 церкви с кладб., земская школа, земская больница, земская конная станция, кв. пол. урдн., хлебо-запасный магазин, 3 мелочные лавки, 2 мясн. лав., 2 чайные, вин Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59934Минцысело58°56'00"34°46'00"O-36-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49645425101с Минцысело