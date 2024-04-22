деревня Головково, деревня Головково, Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Головково

Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Владенная запись деревень Расторопово, Першино, Черкасово, Левцово, Никитино, Артемово Путятинской волости и дер. Головково Сереновской волости Ярославского уезда. 1867–1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
448Головково, д. каз.при колодце.1225121423
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