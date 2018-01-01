село Дибровное, село Дибровное, Полтавська область (на 2018) — Familio

Дибровное

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
578Дубровное (Дубровна), сл. вл.при пруде.331550200203

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Гадячский уезд
Слобода Дубровное11Ульяна Григ. Данилевская12443

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Андреевская волость
84. Дубровна, деревня бывшая владельческая, дворов 86, жителей 500, питейный дом, 3 ветряных мельницы

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Андреевская волость
4.0Дубровное деревняДубровновское 1-ое540424222107117224

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18620Дібрівнеселор-н Лохвицькийсільрада Погарщинська
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