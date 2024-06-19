деревня Жерноково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Жерноково

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом после умершего крестьянина Вологодской губ., Грязовецкого уезда, Жерноковской вол. д. Жернокова Алексея Захаровича Овчинникова. 1913–1914 гг. Показать все
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Сердцева деревни Жерноковка Жерноковской волости Грязовецкого уезда за оскорбление и избиение полицейского урядника. 1910 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Почковской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3532Жорнаково, д. каз.при р. Почке.21½23½247671

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Жерноковская волость
493. Жернокова, деревня бывшая государственная, при речке Почке, дворов 32, жителей 166, волостное правление (уездный город 21½ в. ), трактир, 2 лавки. з. ст. В ½ версты Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Жерноковская волость
деревня Жернокова5123490868156536254006763119

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Жерноковская волость
52ЖериоковоБобровскоебывшие государственные378680

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Лежская волость
Жерноково145766деревняРусские48100104204

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Рабоче-крестьянский сельсовет
Жерноково (СС,скков,колхоз,2 торгов. зав.,кред. т-во,зер-нооч. п.,1 маслозавод,мед.-врач. амб.,шк. I ст.,изба-чит,телефон) 2170деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 58 км. Летнее: —.4148

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
33431Жерноководеревня58°51'с.ш.40°37'в.д.O-37-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Перцевское сельское поселение
19624464256д Жерноководеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.