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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом после умершего крестьянина Вологодской губ., Грязовецкого уезда, Жерноковской вол. д. Жернокова Алексея Захаровича Овчинникова. 1913–1914 гг. Показать все
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Сердцева деревни Жерноковка Жерноковской волости Грязовецкого уезда за оскорбление и избиение полицейского урядника. 1910 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Почковской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3532Жорнаково, д. каз.при р. Почке.21½23½247671
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
493. Жернокова, деревня бывшая государственная, при речке Почке, дворов 32, жителей 166, волостное правление (уездный город 21½ в. ), трактир, 2 лавки. з. ст. В ½ версты Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Жернокова5123490868156536254006763119
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
52ЖериоковоБобровскоебывшие государственные378680
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Жерноково145766деревняРусские48100104204
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Жерноково (СС,скков,колхоз,2 торгов. зав.,кред. т-во,зер-нооч. п.,1 маслозавод,мед.-врач. амб.,шк. I ст.,изба-чит,телефон) 2170деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 58 км. Летнее: —.4148
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33431Жерноководеревня58°51'с.ш.40°37'в.д.O-37-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624464256д Жерноководеревня