другой Сунгуровские, Шороховская волость, Ялуторовский уезд (на 1912) — Familio

Сунгуровские

Шороховская волость, Ялуторовский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3460Сунгуровские, юр. инор.при рч. Сунгуровке.6925225160Мечеть 1.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Сингульская волость
Сунгуровския юр., при рч. Бешкиле, на прос. дор.3357455169
Ялуторовский уезд, Шороховская волость
Сунгурова д., при рч. Бешкиле, на прос. дор.4097044994

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