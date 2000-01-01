кордон Ребостовский — Familio

Ребостовский

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
кордон
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Белгородской области

Список населённых мест Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Красненская волость
Рябостолбский3281112

Мы используем куки для улучшения работы сайта.