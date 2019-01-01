посёлок Бологово, посёлок Бологово, Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Бологово

Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Холмский уезд
14611Балагой (Бологое), погост.при оз. Балагое.603191120Церковь православная.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Андреапольский район
109329Бологовопосёлок56°54'31°42'O-36-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Андреапольский муниципальный район, Бологовское сельское поселение
28602410101п Бологовопоселок
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