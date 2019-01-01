деревня Александро-Невская Станица, деревня Александро-Невская Станица, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Александро-Невская Станица

Куйтунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Куйтунская волость
110Александро-Невская ст.крестьяне113
110Александро-Невская ст.поселенцы76
110Александро-Невская ст.казаки149

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Куйтунский район
120968Александро-Невская Станицадеревня54°18'101°17'N-47-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Кундуйское сельское поселение
25622436106д Александро-Невская Станицадеревня
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