деревня Гусары, деревня Гусары, Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Гусары

Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Торопецкий уезд
12349Гусары (Кононово), дер.при рч. Лососне и руч. Шишковке.404071922

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Турская волость
440. Кононова (Гусары), деревня бывшая владельческая, при реках Лососне и Шишковке, дворов 7, жителей 37, дегтярн. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Андреапольский район
109635Гусарыдеревня56°36'32°06'O-36-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Андреапольский муниципальный район, Андреапольское сельское поселение
28602404151д Гусарыдеревня
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