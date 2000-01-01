деревня Заречье, Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Заречье

Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Заречье, Узьминской волости, Гдовского уезда, М. Николаева на волостного старшину. 1896–1897 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По прошению крестьян д. Заречье Узьминской волости Гдовского уезда о переделе земли. 1902 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1625Заречье, д. вл.при колодце.4718103624

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Узьминская волость
Заречье д.682 стан34185 участок31почтовое отделение Тросно.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.