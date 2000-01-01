сельцо Шелбицы, Кощинская волость, Смоленский уезд (на 1904) — Familio

Шелбицы

Кощинская волость, Смоленский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Смоленский уезд
692Шелбицы (Шелбиц), сц. вл.при рч. Розсаже.281897554

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Смоленский уезд
Д. Шелбицы12Анна Григ. Путята52208

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Смоленский уезд, Кощинская волость
114ШелбицыДеревня27½3084105
116ШелбицыПостоялый двор281137
117ШелбицыМельница27132
118ШелбицкаяВладельческая усадьба28122Мельница.

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