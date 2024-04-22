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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьянина деревни Счастливка Нажеровской вол. Ростовского у. Николая Ивановича Кремешкова о разрешении расчистки леса в даче Заповедник. 1900–1901 г Показать все
Дело об учреждении Счастливого общества потребителей деревни Счастливки, Нажеровской волости, Ростовского уезда. 1916–1917 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Показать все
По жалобе гр. дер. Счастливки Нажеровской вол. Михаила Васильевича Жукова по делу о разделе. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы о взыскании с крестьянина деревни Счастливки Нажеровской волости Федора Ивановича Тарасова. 1911 г. // Гос. архив Ярославск Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Счастливки, Нажеровской волости Н. Н. Тарасовой и А. А. Тарасовой. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове Показать все
Дело граждан дер. Счастливка, Нажеровской волости о переделе земли. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 1050.
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7230Счастливка, д. вл.при рч. Кожовке.4126144860
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
360. Счастливка, деревня бывшая владельческая, дворов 22, жителей 121, 2 картоф. суш.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СчастливкаX. Счастливское общество1132834—Нажеровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350748Счастливкадеревня57°06'39°56'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416226д Счастливкадеревня