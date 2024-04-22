деревня Счастливка, деревня Счастливка, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Счастливка

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьянина деревни Счастливка Нажеровской вол. Ростовского у. Николая Ивановича Кремешкова о разрешении расчистки леса в даче Заповедник. 1900–1901 г Показать все
Дело об учреждении Счастливого общества потребителей деревни Счастливки, Нажеровской волости, Ростовского уезда. 1916–1917 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Показать все
По жалобе гр. дер. Счастливки Нажеровской вол. Михаила Васильевича Жукова по делу о разделе. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы о взыскании с крестьянина деревни Счастливки Нажеровской волости Федора Ивановича Тарасова. 1911 г. // Гос. архив Ярославск Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Счастливки, Нажеровской волости Н. Н. Тарасовой и А. А. Тарасовой. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове Показать все
Дело граждан дер. Счастливка, Нажеровской волости о переделе земли. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 1050.
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7230Счастливка, д. вл.при рч. Кожовке.4126144860

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Нажеровская волость
360. Счастливка, деревня бывшая владельческая, дворов 22, жителей 121, 2 картоф. суш.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. СчастливкаX. Счастливское общество1132834Нажеровский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350748Счастливкадеревня57°06'39°56'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416226д Счастливкадеревня
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