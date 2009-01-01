агрогородок Рованичи, Червенский район, Минская область (на 2021) — Familio

Рованичи

Червенский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Игуменский уезд
Раваничи63Слатвинский2390499546

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Беличанская волость
284. Раваничи-Юрдыка, село бывшее владельческое, при реке Чате, дворов 4, жителей 50, 2 церкви православных, каплица, школа, сукон. ф., скипид. з., лавка

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Червенский район, Рованичский сельсовет
д Рованичи749

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Червенский район, Рованичский сельсовет
аг. Рованичи336

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