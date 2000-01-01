деревня Белозерка, деревня Белозерка, Пулковская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Белозерка

Пулковская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разрешении крестьянам с. Белозерка Пулковской волости Царскосельского уезда на продажу участка земли купцу П. Сандлеру. 1898–1899 гг. // Центральный государственный ист Показать все
По прошению крестьянина д. Белозерка Пулковской волости Царскосельского уезда Л. Ивановой о запрещении крестьянке Е. Ивановой продавать землю. 1899–1900 гг. // Центральны Показать все
По жалобе крестьянки Ярославской губернии Ирины Китовой нанезаконную застройку арендованной ею земли в д. Белозерки Пулковской волости Царскосельского уезда крестьянином Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли крестьян деревни Белозерка Пулковской волости. 1914–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4384Белозерка (Татьянка), д. удел.при ручье.22021012

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Пулковская волость
Белозерка д.41 стан591 участок2город Царское Село.
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