посёлок городского типа Благодатное, Волинська область (на 2018) — Familio

Благодатное

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Жовтневое
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-46459Благодатнеселище міського типуцентр селищної радиміська рада Нововолинська, селищна рада Благодатна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.