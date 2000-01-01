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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Никитино, Юдинской волости, Гдовского уезда, М. Ивановой. 1892–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьянина д. Никитино, Юдинской волости, Гдовского уезда, В. Алексеева по делу о земле. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
По жалобе крестьян дер. Никитино Юдинской волости Гдовского уезда по делу о земле. 1901–1902 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1344Никитино, д. вл.при колодце.523782125
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Никитино д. 522 стан5274 участок7почтовое отделение Заянье.