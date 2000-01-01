деревня Никитино, Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Никитино

Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Никитино, Юдинской волости, Гдовского уезда, М. Ивановой. 1892–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьянина д. Никитино, Юдинской волости, Гдовского уезда, В. Алексеева по делу о земле. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
По жалобе крестьян дер. Никитино Юдинской волости Гдовского уезда по делу о земле. 1901–1902 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1344Никитино, д. вл.при колодце.523782125

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Юдинская волость
Никитино д. 522 стан5274 участок7почтовое отделение Заянье.

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