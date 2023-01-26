деревня Волчки, Слонимский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Волчки

Слонимский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Мижевичская волость
ВолчкиДеревня873223½6Слоним
ВолчкиУрочище332244Слоним

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Слонимский район, Озерницкий сельсовет
д Волчки66

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Слонимский район, Озерницкий сельсовет
д. Волчки40

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